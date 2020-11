Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour remplacer Mbappé, Leonardo devra mettre le prix !

Publié le 30 novembre 2020 à 17h45 par T.M.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait se tourner notamment vers Joao Felix. Toutefois, pour le crack de l’Atlético de Madrid, il pourrait falloir dépenser une petite fortune.

Kylian Mbappé restera-t-il au PSG ? De plus en plus, l’avenir de l’international français fait parler et un départ se rapprocherait un peu plus. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur de Thomas Tuchel pourrait filer au Real Madrid dès l’été prochain. Une énorme perte pour le club de la capitale qui devrait dans ce cas de figure se pencher sur la succession de Mbappé. Et Leonardo pourrait déjà avoir certaines idées. Ces derniers jours, en Espagne, il a notamment été question de la piste Joao Felix, actuellement à l’Atlético de Madrid, pour venir remplacer Kylian Mbappé.

Joao Felix ne sera pas donné !

Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG pourrait donc se tourner vers Joao Felix. Toutefois, dans cette entreprise, Leonardo pourrait bien se heurter à l’Atlético de Madrid. Dernièrement, Enrique Cerezo, président des Colchoneros, avait été très clair concernant l’avenir de son joueur. Et nul doute que ses demandes pour un transfert de Joao Felix devraient être importantes. D’ailleurs, selon une étude de l’Observatoire du Football, la valeur du Portugais atteindrait aujourd’hui les 116M€. Le PSG pourrait-il s’aligner sur ce montant qui devrait être encore plus important dans les mois à venir ?