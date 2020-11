Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce sur l’avenir de Joao Felix !

Publié le 25 novembre 2020 à 1h15 par T.M.

En Espagne, on expliquait dernièrement que Joao Felix était l’une des options du PSG pour venir pallier un départ de Kylian Mbappé. Pas sûr toutefois que l’Atlético de Madrid rende la vie facile à Leonardo pour le Portugais.

Bien que le PSG et Leonardo cherchent actuellement à empêcher cela en tentant de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le départ de l’international français semble se préciser un peu plus au fil des joueurs. L’été prochain, s’il ne signe pas de nouveau bail d’ici là, l’attaquant parisien n’aura plus qu’un an de contrat et pourrait être en position idéale pour partir, notamment pour rejoindre le Real Madrid. Alors que ce scénario prend de l’ampleur, le PSG pourrait donc devoir rapidement se pencher sur la succession de Mbappé. Un sujet que Leonardo étudierait d’ores et déjà. Et l’une des pistes mènerait du côté de l’Atlético de Madrid avec Joao Felix.

L’Atlético compte sur Joao Felix !