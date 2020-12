Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le début de la fin pour une star de Zidane ?

Publié le 30 novembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que Zinédine Zidane semble vouloir confirmer la confiance qu’il porte envers Marcelo, les performances du latéral gauche brésilien du Real Madrid commenceraient sérieusement à préoccuper en interne.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes cette saison pour Marcelo : quatre titularisations avec le Real Madrid, quatre défaites. Pour le latéral gauche brésilien, arrivé au club en 2006, les années glorieuses sous le maillot des Merengue semblent loin. À 32 ans, il a vu son temps de jeu diminué en raison notamment de l’explosion de Ferland Mendy. Marcelo s’est tout de même vu accorder plusieurs opportunités de se réaffirmer comme un élément important voire essentiel de la défense du Real Madrid. Des opportunités qu’il n’a pas su saisir puisqu’il a débuté chaque rencontre perdue par son club en ce début de saison : face à Alavés (1-2) et à Cadix (0-1) mais aussi à Valence (4-1) et face au Shakhtar (2-3) en Ligue des Champions.

Marcelo menacé ?