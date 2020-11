Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup en préparation avec Camavinga ?

Publié le 30 novembre 2020 à 17h15 par B.C.

Alors qu’Eduardo Camavinga pourrait quitter le Stade Rennais à l’issue de la saison, le PSG ferait bien partie des écuries positionnées pour récupérer la pépite bretonne.

L’éclosion grande vitesse d’Eduardo Camavinga se poursuit cette saison ! Après s’être révélé en Ligue 1, le milieu de terrain de 18 ans a découvert dernièrement l’équipe de France et la Ligue des Champions, de quoi maintenir éveiller l’intérêt des grands clubs européens. Cet été, Camavinga a fait le choix de rester au Stade Rennais afin de poursuivre sa progression, mais la tendance pourrait être différente lors du prochain mercato, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Preuve de son été agité qui s’annonce, Eduardo Camavinga et son entourage aurait décidé de changer d’agents afin d’être représenté par une pointure du football. Jonathan Barnett, Jorge Mendes ou encore Pini Zahavi seraient notamment à l’affût, et cela risque d’accélérer ce dossier.

PSG, Real Madrid, Juve… Du beau monde sur Camavinga