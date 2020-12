Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin prêt à faire un énorme sacrifice ?

Publié le 1 décembre 2020 à 1h00 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin semble bel et bien séduit par le Milan AC.

Après un échec en Angleterre, Florian Thauvin pourrait une nouvelle fois tenter l’expérience à l’étranger... du côté de la Serie A. L’ailier, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine dans seulement quelques mois, plait au Milan AC selon nos informations. D’ailleurs, Paolo Maldini l’a tout récemment confirmé, ce qui n’a pas plu à André Villas-Boas ! « Les paroles de Maldini sur Thauvin c’est un peu bidon non ? Ce n'est pas très gentil, mais c’est Maldini il a droit de dire ce qu’il veut ! » s’est agacé le coach de l’OM. « T'imagines si on rencontrait le Milan AC maintenant ? Mais bon, c'est Maldini, il peut dire ce qu'il veut ».

Thauvin prêt à baisser son salaire pour rejoindre le Milan AC