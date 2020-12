Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Thauvin, Villas-Boas voit une autre énorme menace se profiler !

Publié le 1 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'AC Milan a déclaré publiquement son intérêt pour Florian Thauvin par le biais de Paolo Maldini, le club lombard surveillerait également Boubacar Kamara.

Ces derniers jours, Paolo Maldini a confirmé l'information révélée en exclusivité par le10sport.com, à savoir l'intérêt de l'AC Milan pour Florian Thauvin. « Il sera en fin de contrat donc c'est une opération intéressante du point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos joueurs des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un joueur que l'on suit », confiait le directeur technique du club lombard au micro de Téléfoot La Chaîne .

L'AC Milan veut aussi Kamara