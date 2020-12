Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Messi est interpellé... pour succéder à Maradona !

Publié le 1 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Lionel Messi a rendu un bel hommage à Diego Maradona en portant un maillot de Newell's Old Boys, le président du club argentin réagit et lance un appel du pied au joueur du Barça.

Les parallèles ne manquent pas entre Lionel Messi et Diego Maradona. Les deux argentins ont un profil technique très similaire qui leur permet de se distinguer avec le numéro 10 dans le dos. Et ce n'est pas tout puisque les deux argentins ont également tous les deux porté les couleurs du FC Barcelone et des Newell's Old Boys, club de Rosario, ville de naissance de Lionel Messi. Et alors qu'il a trouvé le chemin des filets dimanche contre Osasuna (4-0), La Pulga a retiré son maillot du Barça afin de dévoiler la tunique des Newell's de l'époque à laquelle Diego Maradona y a évolué. Un bel hommage que n'a pas manqué de souligner Eduardo Bermudez, président des Newell's Old Boys. Et ce dernier en profite même pour lancer un appel du pied à Lionel Messi.

«J'espère qu'un jour nous pourrons l'avoir ici»