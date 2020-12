Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé pour cette piste offensive ?

Publié le 1 décembre 2020 à 7h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain savent désormais combien ils devront dépenser pour s’attacher les services d’Arkadiusz Milik au mois de janvier.

Moise Kean réalise des très belles choses au Paris Saint-Germain depuis son arrivée, mais il ne fait pas oublier que l’attaquant n’est que seulement prêté par Everton, qui plus est, sans option d’achat. De l’autre côté la position de Mauro Icardi ne semble pas des plus solides, en tout cas tant que Thomas Tuchel est encore sur le banc du PSG. Ainsi, Leonardo chercherait un attaquant de pointe et l’occasion pourrait une nouvelle fois venir d’Italie. La presse transalpine assure que le PSG surveillerait Arkadiusz Milik, qui n’a été inscrit ni sur la liste de Serie A ni sur celle de Ligue des Champions cette saison et dont le contrat se termine en juin prochain.

Le Napoli réclame 18M€ pour Milik !