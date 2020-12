Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se félicite de ce gros coup estival !

Publié le 1 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Pour le moment, Luis Henrique est encore loin de répondre aux attentes à l’OM. Malgré cela, André Villas-Boas soutient son joueur et l’investissement réalisé pour lui lors du dernier mercato.

A la recherche d’un attaquant cet été, André Villas-Boas a vu Pablo Longoria lui offrir Luis Henrique lors du dernier mercato. A 18 ans, qualifié de « Mbappé brésilien », le joueur offensif est arrivé en provenance de Botafogo pour un montant avoisinant les 10M€. Un pari qui suscite d’énormes interrogations sur la Canebière et pour le moment, le néo-Marseillais est loin de se montrer à la hauteur. Titulaire face à Porto la semaine dernière, Luis Henrique n’a pas saisi cette chance. Malgré cela, il peut toujours compter sur le soutien de Villas-Boas.

« Si on l’avait laissé au Brésil… »