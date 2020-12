Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho n’écarte pas cette énorme piste…

Publié le 1 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

En janvier 2018, Philippe Coutinho a quitté Liverpool pour le FC Barcelone. Et pour le Brésilien, faire le chemin inverse à l’avenir n’est pas exclu.

Entre le FC Barcelone et Philippe Coutinho, ça fonctionne enfin. Après une première expérience très compliquée, le Brésilien est revenu métamorphosé de son prêt au Bayern Munich. Pièce centrale du système de Ronald Koeman, l’ancien de Liverpool fait enfin forte impression sous le maillot blaugrana, lui qui avait été recruté à prix d’or en janvier 2018. Toutefois, en ces temps difficiles, un départ de Coutinho ne serait pas exclu en Catalogne. En Italie, on assurait dernièrement qu’un transfert vers la Juventus pourrait notamment voir le jour.

« Impossible de dire ce qui se passera ou non à l’avenir »