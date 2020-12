Foot - Mercato

Mercato : Laurent Blanc fait une nouvelle annonce fracassante pour son avenir !

Publié le 1 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'il a laissé entendre que sa carrière d'entraîneur touchait peut-être à sa fin, Laurent Blanc a tenu à mettre le choses au clair.

« Est-ce que j’ai toujours envie d’entraîner ? Oui. Ça n’a pas changé, mais plus le temps passe moins j’y crois. Je reviendrais sûrement, mais ça ne sera pas sûrement avec des adultes, ça sera avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur ». Par le biais de cette déclaration, Laurent Blanc n'a pas manqué de faire parler puisqu'il laissait sous-entendre qu'il pourrait décider d'arrêter sa carrière d'entraîneur alors qu'il attend toujours de retrouver un banc depuis son licenciement du PSG en 2016. Cependant, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a mis les choses au clair.

«Je n’ai pas fait de croix sur le terrain»