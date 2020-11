Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho fait une annonce pour son avenir !

Publié le 30 novembre 2020 à 20h00 par T.M.

Revenu au FC Barcelone, Philippe Coutinho brille enfin avec les Blaugrana. Malgré cela, l’avenir du Brésilien fait toujours parler et le principal intéressé a fait une annonce à ce sujet.

Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Philippe Coutinho est parti un an en prêt au Bayern Munich. Une expérience qui semble lui avoir fait du bien. En effet, de retour en Catalogne cet été, le Brésilien montre enfin un beau visage dans le système de Ronald Koeman. L’ancien de Liverpool brille donc au Barça, mais cela n’empêche pas les rumeurs sur son avenir de se multiplier. En Italie, un intérêt de la Juventus a notamment été évoqué, ce à quoi l’agent de Coutinho avait dernièrement répondu : « Si Philippe Coutinho a été proposé à la Juventus pour cet hiver ? Je n'ai rien entendu. Nous n'avons pas l'intention de quitter le Barça, et oui, Philippe Coutinho peut contribuer à une saison réussie ».

Retour vers le futur ?