Mercato - OM : La tension monte dans le feuilleton Thauvin…

Publié le 1 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le Milan AC a clairement affiché son intérêt pour Florian Thauvin, André Villas-Boas ne compte pas se laisser faire. Et l’entraîneur de l’OM a répondu publiquement à Paolo Maldini…

Récemment interrogé au micro de Téléfoot La Chaine , Paolo Maldini avait confirmé son intérêt pour Florian Thauvin qui arrivera en fin de contrat avec l’OM en juin prochain : « Les paroles de Maldini sur Thauvin c’est un peu bidon non ? Ce n'est pas très gentil, mais c’est Maldini il a droit de dire ce qu’il veut !T'imagines si on rencontrait le Milan AC maintenant ? Mais bon, c'est Maldini, il peut dire ce qu'il veut », expliquait le directeur technique du Milan AC. Et cette sortie médiatique n’a pas été du goût de l’OM, et plus particulièrement d’André Villas-Boas.

« Il peut dire ce qu’il veut »