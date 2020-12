Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un nouvel avertissement pour Donnarumma !

Publié le 30 novembre 2020 à 22h45 par D.M.

Président du Milan AC, Paolo Scaroni espère trouver prochainement un accord avec Gianluigi Donnarumma pour la prolongation de son contrat.

Leonardo se pencherait déjà sur l’avenir. Le directeur sportif du PSG aurait déjà commencé à travailler sur la succession de Keylor Navas, âgé de 33 ans, et aurait notamment ciblé Gianluigi Donnarumma. Mais la tâche s’annonce compliquée. Le portier italien se plait au Milan AC et a entamé des discussions avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui arrive à échéance à la fin de la saison. Interrogé sur son avenir ce dimanche, Donnarumma n’a d’ailleurs pas caché son envie de rester au sein de son club formateur : « Est-ce que je veux rester à Milan ? Bien sûr, mon agent et Milan en parleront, Mino sait ce qu'il a à faire. Ce n'est absolument pas un problème. Le club va voir et en attendant je profite de ce moment qui, je l'espère, durera le plus longtemps possible ».

« L’amour est réciproque »