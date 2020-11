Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès affiche ses doutes pour Luis Henrique...

Publié le 27 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Invité à commenter la prestation de l'OM contre le FC Porto, Pierre Ménès estime qu'il était prématuré de lancer Luis Henrique dans le grand bain.

Titulaire mercredi soir lors de la défaite contre le FC Porto (0-2), Luis Henrique célébrait sa première titularisation en Ligue des Champions. Mais cela ne s'est pas très bien passé. André Villas-Boas a toutefois tenu à défendre le jeune joueur de l'OM : « C’était dur pour un premier match pour lui, avec le niveau Ligue des Champions pour un mec de 18 ans qui vient d’arriver du Brésil. On voulait qu'il rentre sur les côtés, qu'il fasse des uns contre un. Il n'a pas eu trop d'espaces. On a vu quelques bonnes choses, à travailler encore. C'est un peu tôt. On doit le soutenir, car il a beaucoup de responsabilités. Il lui faut du temps ». Pierre Ménès de son côté se montre beaucoup moins tendre.

«Luis Henrique, à ce niveau de compétition, c’est très loin de suffire»