Mercato - OM : Pour cet attaquant, c’était l’échec assuré…

Publié le 1 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Avant que Dario Benedetto ne débarque à l’été 2019, l’OM aurait tenté de recruter Marcus Thuram, en vain. Et l’attaquant du Borussia Mönchengladbach a justifié son choix.

Pour oublier Mario Balotelli qui avait fait plutôt bonne impression lors de son prêt de six mois, l’OM s’était mis en quête d’un nouvel attaquant au début de l’été 2019. Plusieurs pistes semblent avoir été activées, à l’instar de celles menant à Moussa Marega et Marcus Thuram. Finalement, c’est Dario Benedetto qui a été recruté au début du mois d’août en provenance du Boca Juniors. Cependant, l’option Marcus Thuram, qui évolue depuis au Borussia Mönchengladbach, aurait réellement été prise en considération. Néanmoins, du point de vue de l’international français, le choix était évident entre l’OM et le Borussia.

Pour Marcus Thuram, le Borussia Mönchengladbach était la meilleure option possible