Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste de Koeman a fixé ses conditions pour son avenir !

Publié le 1 décembre 2020 à 7h00 par La rédaction

Toujours à la recherche de bonnes affaires sur le marché des transferts, le FC Barcelone aurait ciblé Melayro Bogarde, jeune talent d'Hoffenheim. Toutefois, l'opération pourrait s'avérer plus difficile que prévue pour Ronald Koeman...

Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants du FC Barcelone sont finalement parvenus à trouver un accord avec les joueurs blaugrana pour une réduction de leur salaire. Une bonne nouvelle pour le club culé, qui va pouvoir aborder le mercato hivernal avec un peu plus de sérénité, même si les Catalans devront toujours se séparer d'au moins un joueur avant de pouvoir envisager l'arrivée d'un renfort. Toujours à la recherche de bons coups, particulièrement au vu de la situation financière du FC Barcelone, les dirigeants du club culé aurait jeté leur dévolu sur Melayro Bogarde, jeune défenseur d'Hoffenheim en fin de contrat l'été prochain. Toutefois, la concurrence est rude, et le Néerlandais ne souhaiterait pas se précipiter...

Bogarde aurait snobé Manchester City !