Mercato - Barcelone : Le Barça a refusé 250M€ pour Lionel Messi !

Publié le 1 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Au FC Barcelone, on tient énormément à Lionel Messi. Un amour qui a poussé le club catalan a repoussé une offre de 250M€.

L’avenir de Lionel Messi est actuellement au coeur de toutes les discussions à Barcelone. De plus, avec les élections présidentielles qui arrivent, chaque candidat dévoile sa stratégie pour tenter de convaincre l’Argentin de prolonger. En effet, Messi est en fin de contrat et le danger est qu’il parte libre à la fin de la saison. Un départ qui aurait pu intervenir l’été dernier, mais aussi il y a quelques années. Ancien président du FC Barcelone, Joan Laporta a révélé ce lundi une offre astronomique formulée pour Lionel Messi.

« L’Inter voulait payer 250M€ »