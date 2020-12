Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Caleta-Car… Pierre Ménès s’inquiète pour les plans de McCourt !

Publié le 1 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

A l’OM, Frank McCourt réclamerait des ventes pour les prochaines fenêtres de recrutement. Des demandes qui feraient craindre le pire à Pierre Ménès.

Avec des comptes dans le rouge, l’OM devait vendre cet été. Jacques-Henri Eyraud avait notamment fait savoir qu’il espérait récupérer près de 60M€. Un objectif loin d’être atteint puisque seuls Bouna Sarr et Maxime Lopez sont partis. Dans les prochains mois, il va donc falloir faire rentrer de l’argent et la pression aurait été mise par le patron. En effet, dernièrement, L’Equipe expliquait que Frank McCourt avait demandé à Pablo Longoria des ventes lors des futures fenêtres de mercato. L’effectif d’André Villas-Boas pourrait ainsi être chamboulé.

La peur de Pierre Ménès