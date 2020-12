Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça discute bien en coulisse pour le départ de Zidane…

Publié le 3 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Avec la défaite contre Donetsk, le Real Madrid est dans une position délicate en Ligue des Champions. Face à cela, Zinedine Zidane serait en grande danger.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid enchaine le chaud et le froid. De quoi placer Zinedine Zidane dans une position bien délicate. En s’imposant il y a quelques semaines face au FC Barcelone, le technicien français avait déjà réussi à éclaircir le ciel gris au-dessus de lui. Toutefois, pour Zidane, l’épée de Damoclès n’a jamais totalement disparu. Et depuis ce mardi, le danger est plus important que jamais. En effet, le Real Madrid s’est incliné contre Donetsk en Ligue des Champions, plaçant par conséquent les Madrilènes dans une position délicate avant la dernière journée et pour une possible qualification en huitièmes de finale. Une situation qui pourrait bien être fatale à Zinedine Zidane.

« Ça discute beaucoup parmi les dirigeants du Real »