Mercato - PSG : Leonardo n’a rien à craindre pour cette star du PSG !

Publié le 3 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Aujourd’hui, Presnel Kimpembe est l’un des cadres du PSG. Et bonne nouvelle pour Leonardo, il n’aurait rien à craindre avec le champion du monde.

Au PSG, la défense centrale serait l’une des grandes préoccupations de Thomas Tuchel. Selon les dernières informations de ESPN , l’entraîneur allemand estimerait être en manque de solution à ce poste depuis le départ non-remplacé de Thiago Silva. En attendant la possible arrivée d’un nouveau joueur en janvier, Tuchel aligne notamment Danilo Pereira en charnière centrale, un poste pas naturel pour le Portugais. Mais pour son arrière garde, l’entraîneur du PSG peut également compter sur un très grand Presnel Kimpembe, qui s’est imposé comme le patron de la défense ces derniers mois. Et entre le PSG et Kimpembe, l’histoire ne devrait pas s’arrêter de sitôt.

Kimpembe ne pense qu’au PSG