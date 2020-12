Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un argument sera décisif pour Saliba…

Publié le 3 décembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Selon certaines informations récentes, William Saliba aurait de nouveau tranché en faveur d’un retour à Saint-Etienne en prêt. Une étape décisive dans le deal ? Analyse.

Selon les informations de But!, William Saliba, qui ne dispose d’aucun temps de jeu à Arsenal, aurait tranché favorablement pour un retour en prêt à Saint-Etienne à l’occasion du mercato hivernal, afin de retrouver les terrains et de pouvoir démontrer ses qualités et parfaire sa progression. Que faut-il en penser ?

Logique et pas décisif

En soi, cela n’a absolument rien d’étonnant puisque le joueur était déjà prêt à venir à l’ASSE au mercato estival, sans que cela puisse se concrétiser. Sa situation chez les Gunners n’ayant pas évolué depuis, il apparaît tout à fait logique qu’il reste dans l’idée de revenir en prêt à Geoffroy Guichard. Pour autant, si l’on analyse la situation, cela ne change pas le problème majeur à résoudre pour la finalisation du deal : la question de la prise en charge du salaire de Saliba, sachant que dans leur situation financière très précaire, les Verts tentent au maximum d’alléger leur budget…