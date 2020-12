Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse décision prise dans le dossier Camavinga ?

Publié le 3 décembre 2020 à 0h00 par B.C.

Alors qu’Eduardo Camavinga pourrait quitter le Stade Rennais à l’issue de la saison, la Juventus aurait décidé de mettre ce dossier de côté, laissant ainsi le champ libre au PSG et au Real Madrid.

Révélation de la dernière saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga a vu son statut évoluer. Cette année, le milieu de terrain a découvert l’équipe de France et la Ligue des champions avec le Stade Rennais, avant peut-être un départ vers un club plus huppé l'été prochain. En effet, le contrat du joueur de 18 ans court jusqu’en juin 2022 et plusieurs écuries surveillent attentivement sa situation, à l’instar du PSG, du Real Madrid, de la Juve ou encore de Manchester United. Alors que de prestigieux agents souhaiteraient gérer ses intérêts à l’avenir, cela pourrait faciliter un éventuel transfert à l’issue de la saison. Eduardo Camavinga pourrait donc être l’un des protagonistes du prochain mercato, permettant ainsi à Rennes de revoir ses exigences à la hausse avec la forte concurrence dans ce dossier, mais cela inciterait un club à rester en retrait pour l’heure.

La Juve en retrait ?