Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le fossé se creuse entre Zidane et certains cadres !

Publié le 2 décembre 2020 à 21h00 par D.M.

Le conseil d’administration du Real Madrid garderait toujours confiance en Zinédine Zidane. Toutefois, certains choix de l’entraîneur français susciteraient l’incompréhension des dirigeants.

Le Real Madrid s’est, une nouvelle fois, incliné ce mardi en Ligue des champions face au Chakhtior Donetsk (2-0). Une défaite qui pourrait être lourde de conséquences pour le club espagnol, en grand danger pour la qualification pour les huitièmes de finale, mais aussi pour Zinédine Zidane. Critiqué depuis de nombreuses semaines en raison des prestations mitigées de son équipe, l’entraîneur du Real Madrid est de plus en plus contesté et plusieurs médias espagnols ont indiqué que la rencontre face au FC Séville, ce samedi, pourrait déterminer l’avenir de Zidane. Interrogé sur son avenir après la rencontre, l’entraîneur français a indiqué qu'il ne comptait pas abandonner sa place sur le banc : « Je ne démissionne pas. Nous avons eu des moments difficiles. C'est une mauvaise série en terme de résultats. C'est la réalité, mais nous devons continuer ».

Zidane déçu par le comportement de plusieurs joueurs