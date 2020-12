Foot - Mercato

Mercato : Clichy s'enflamme pour son arrivée au Servette Genève

Publié le 2 décembre 2020 à 18h40 par La rédaction mis à jour le 2 décembre 2020 à 18h44

Annoncé dans le viseur de l’AS Saint-Étienne, Gaël Clichy ne rejoindra pas le Forez. Libre de tout contrat, l’international français s’est engagé en Suisse avec le Servette Genève.