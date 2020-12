Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester United, un match aussi pour l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 2 décembre 2020 à 18h30 par T.M.

Ce mercredi, le PSG joue gros sur la pelouse de Manchester United. Alors que cette rencontre est décisive pour la suite de l’aventure en Ligue des Champions des Parisiens, elle le serait également pour l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé, qui est actuellement au centre des discussions. Explications.

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, le PSG est loin de connaitre la même réussite lors de cette nouvelle campagne européenne. En effet, dans un groupe avec Manchester United, Leipzig et Basaksehir, les hommes de Thomas Tuchel éprouvent de grandes difficultés depuis le début de la saison, comme c’est d’ailleurs le cas également en Ligue 1. Après 3 journées, les Parisiens comptaient même 2 défaites pour 1 victoire. Un départ catastrophique qui mettait en péril une possible qualification en huitièmes de finale. Néanmoins, la semaine dernière, le PSG s’est imposé face à Leipzig (1-0), reprenant ainsi son destin en main pour la suite de la compétition. Mais cela est encore loin d’être fait et ce mercredi, le rendez-vous face à Manchester United est à nouveau très important. Mais l’enjeu de cette rencontre n’est pas seulement sportif. Alors que Thomas Tuchel jouerait également sa tête, le résultat pourrait également impacter l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé.

Des prolongations remises en question ?