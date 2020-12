Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout reste à faire pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 décembre 2020 à 17h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé serait susceptible d’aller voir ailleurs dès la fin de la saison. L’attaquant du PSG se trouverait dans une impasse concernant son avenir. Explications.

Kylian Mbappé. Étant contractuellement lié au PSG jusqu’à l’été 2022, son départ dès juin prochain n’est pas à écarter. Pour la simple et bonne raison que l’attaquant du PSG n’aurait pas vraiment avancé concernant une éventuelle prolongation de contrat avec ses dirigeants. ESPN révélait d’ailleurs mardi que contrairement à Neymar, Mbappé ne saurait pas s’il devait poursuivre au PSG en scellant son avenir au sein du club de la capitale pour une durée plus importante. Et à 18 mois de l’expiration de son contrat, Kylian Mbappé se trouverait dans une impasse.

Pas de bras de fer avec le PSG, mais une impasse…