Mercato - PSG : Tout est encore possible pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 décembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Alors que le PSG semble en difficulté pour conserver Kylian Mbappé, le champion du monde ferait face à plusieurs issues alléchantes. Tellement alléchantes que l'international français n'aurait pas encore pris de décision pour son avenir.

Son plan était tout tracé. Kylian Mbappé rêve du Real Madrid depuis sa tendre enfance, au point d'avoir déjà tout prévu pour rejoindre un jour les Merengue . Après des débuts tonitruants chez les professionnels à l'AS Monaco, l'attaquant a attiré l’œil de tous les grands clubs. La Maison Blanche était déjà là. Sous les ordres de Leonardo Jardim, le natif de Bondy s'est complètement révélé, remportant au passage son premier titre en Ligue 1 et vivant une incroyable aventure en Ligue des Champions jusqu'en demi-finale. Alors que le Real Madrid tentait de le recruter au terme de cette saison incroyable, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le PSG en 2017.

Entre Liverpool et le Real, le cœur de Mbappé balance