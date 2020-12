Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le bras de fer est lancé entre le PSG et le Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 1 décembre 2020 à 11h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé ne se rapprocherait pas forcément d’une prolongation tandis que son potentiel transfert au Real Madrid ne serait pas plus avancé. Explications.

Dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé semblerait devenu la priorité du PSG. Comme Leonardo l’a fait savoir lors d’un live Facebook en novembre, la prolongation de contrat de Mbappé, qui court jusqu’en juin 2022, est dans les tuyaux. Et les médias assurent qu’elle est plus importante que celle de Neymar aux yeux du directeur sportif du PSG. Néanmoins, le10sport.com vous révélait en exclusivité en octobre dernier, que ce soit du côté de Neymar ou de Mbappé, aucune approche concrète n’est à noter. De quoi faciliter le transfert du champion du monde au Real Madrid ? Le Parisien dévoilait lundi soir le ressenti du club espagnol et on jouerait la carte de la prudence en interne du côté de la Casa Blanca.

Le Real Madrid, pas en ballotage favorable pour Mbappé ?