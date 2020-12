Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle avancée concrète dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 1 décembre 2020 à 10h15 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG soit dans le coup pour s’attacher les services de Sergio Ramos à la fin de son contrat, le capitaine du Real Madrid aurait trouvé un accord de principe avec son président afin de prolonger ledit contrat.

Alors que la prolongation de contrat d’un joueur de plus de 30 ans va à l’encontre de la philosophie salariale du Real Madrid, Florentino Pérez ne serait pas fermé à faire une exception pour un joueur d’une importance aussi grande que celle de Sergio Ramos à la Casa Blanca . C’est cependant pour cette raison que le dossier traîne et semble avoir permis au PSG notamment de faire connaître son intérêt selon la presse espagnole. Le club de la capitale serait prêt à offrir un contrat de 3 ans pour un salaire annuel de 20M€, soit 8M€ de plus que celui qu’il perçoit au Real Madrid actuellement. Du haut de ses 34 ans, Ramos aimerait continuer au Real Madrid où ses coéquipiers veulent qu’il poursuive. Et le président Florentino Pérez veillerait à cela.

Un accord de principe trouvé entre Ramos et Pérez ?