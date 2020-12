Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette offre qui peut tout changer pour Sergio Ramos !

Publié le 1 décembre 2020 à 9h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG et de la Juventus notamment, Sergio Ramos ferait tourner la tête d’un club de Premier League qui aurait formulé une belle offre au capitaine du Real Madrid dont le contrat expirera à la fin de la saison.

Capitaine et surtout joueur emblématique du Real Madrid depuis les années 2000, Sergio Ramos est aujourd’hui âgé de 34 ans et se trouve dans l’ultime année de son contrat à la Casa Blanca . Son engagement prenant fin en juin prochain, l’avenir du capitaine du Real Madrid fait couler beaucoup d’encre en Espagne. Ces dernières semaines, trois courtisans semblent s’être démarqués, à savoir le PSG, la Juventus ainsi que le Milan AC. Néanmoins, selon la presse ibérique, on se rapprocherait plus d’un consensus pour une prolongation de contrat au Real Madrid. C’était sans compter sur la puissance économique de la Premier League où un club pimenterait ce dossier et compliquerait surtout les affaires du PSG.

Un club anglais serait passé à l’action pour Sergio Ramos !