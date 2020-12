Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : À Madrid, on se mobilise pour Sergio Ramos !

Publié le 1 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que le contrat de Sergio Ramos expire à la fin de la saison au Real Madrid, sa prolongation est au coeur des discussions et des conférences de presse. Après Luka Modric, Nacho Fernandez est monté au créneau pour l’avenir de son capitaine.

Bien qu’il soit blessé, ce n’est pas l’indisponibilité de Sergio Ramos qui anime les points presse du Real Madrid ainsi que l’actualité des journaux, mais plutôt son avenir. En effet, le capitaine du Real Madrid est âgé de 34 ans et se trouve dans l’ultime année de son contrat au sein de la Casa Blanca . Ces dernières semaines, Ramos a été annoncé du côté de la Juventus et notamment du PSG qui lui offrirait un pont d’or selon la presse ibérique, à savoir un contrat de trois ans lors desquels il toucherait chaque année un salaire de 20M€. Sentant que Sergio Ramos est susceptible de quitter le club, Luka Modric faisait passer ce message ces derniers jours. « Nous ne sommes pas gênés ou affectés par les discussions sur sa prolongation. C'est une affaire entre lui et le club. On ne peut pas dire à quel point Sergio est important pour nous. J'espère qu'il parviendra à un accord pour le bien de tous » . Et après le milieu de terrain du Real Madrid, un autre coéquipier de l’Espagnol lui a fait passer un message.

Après Luka Modric, Nacho Fernandez monte au créneau pour Sergio Ramos