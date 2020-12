Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid recrutera-t-il Kylian Mbappé en 2021 ?

Publié le 1 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid, son arrivée en Espagne dès l’été prochain s’annonce très incertaine en raison de la crise du Covid-19…

L’avenir de Kylian Mbappé est un sujet qui fait régulièrement la Une de la presse espagnole depuis de nombreux mois. En 2017, l’attaquant français était en effet proche du Real Madrid mais a finalement préféré rejoindre le Paris Saint-Germain avant de découvrir l’étranger. Trois années plus tard, le joueur de 21 ans reste l’une des grandes priorités du Real Madrid, qui compte enfin parvenir à ses fins lors du prochain mercato. Même si Leonardo et le Qatar espèrent prolonger le Bondynois, ce dernier tarde à répondre aux sollicitations de ses dirigeants, ouvrant grand la porte à Florentino Pérez et Zinedine Zidane, qui pourraient être en position de force à l’été 2021, mais l’incertitude due à la crise du covid-19 vient contrarier les plans merengue…

Le dossier Mbappé se complique pour le Real Madrid