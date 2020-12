Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : À Madrid, on n’a toujours pas digéré le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 1 décembre 2020 à 17h00 par Th.B.

Montrant l’étendue de son talent malgré ses 35 ans à la Juventus, Cristiano Ronaldo est regretté du côté du Real Madrid, du moins du point de vue de l’ancien président Ramon Calderon.

Dès son retour à la présidence du Real Madrid en 2009, Florentino Pérez parvenait à faire un mercato dantesque en recrutant notamment Cristiano Ronaldo. Nul ne peut nier l’impact que le quintuple Ballon d’or a eu sur les succès du Real Madrid au fil de son passage dans la capitale espagnole avant de quitter le club dont il détient le record de buts (451) en 2018 pour rejoindre la Juventus. Un transfert que Ramon Calderon a déploré.

« Le président actuel a commis une grave erreur en le vendant »