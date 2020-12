Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe, Hazard... Zidane pourrait plomber une énorme opération !

Publié le 1 décembre 2020 à 12h45 par A.M.

Alors que le Real Madrid penserait à inclure Eden Hazard dans la transaction pour récupérer Kylian Mbappé, Zinedine Zidane ne l'entendrait pas de cette oreille.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé risque de grandement faire parler de lui dans les prochaines semaines. Et pour cause, s'il ne prolonge pas son bail, le Champion du monde sera vendu l'été prochain afin d'éviter un départ libre à l'issue de son bail, ce que le PSG ne peut pas envisager. Dans cette optique, le Real Madrid est plus que jamais à l'affût et cherche une solution afin de faire baisser le montant de la transaction, l'impact de la crise financière sur les finances des clubs rendant cette opération délicate. C'est ainsi qu'Eden Hazard pourrait être inclus dans le deal.

Zidane croit toujours en Hazard