Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle opération colossale programmée pour Mbappé ?

Publié le 1 décembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 1 décembre 2020 à 9h44

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail, et reste dans le viseur du Real Madrid qui continue à chercher le meilleur plan pour recruter le Champion du monde.

L'avenir de Kylian Mbappé sera l'un des enjeux majeurs au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat de l'international français prend fin en juin 2022, et la menace d'un départ libre existe pour le Champion du monde ce qui représenterait un énorme manque à gagner pour le PSG compte tenu de la valeur marchande de son attaquant. Conscient de la situation, le Real Madrid, qui suit attentivement l'évolution de Kylian Mbappé depuis plusieurs semaines, tente de mettre en place sa stratégie afin de s'offrir l'ancien Monégasque dès l'été prochain.

Le Real Madrid pourrait inclure Hazard dans l'opération Mbappé