Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi pourrait offrir une recrue XXL à Leonardo !

Publié le 1 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Bien que cela soit difficile actuellement de formuler des offres folles, le PSG pourrait tout de même s’offrir une recrue de choix et cela grâce à Mauro Icardi.

Lors du dernier mercato, Leonardo a dû faire avec les moyens du bord pour offrir des remplaçants à Thomas Tuchel. A quoi faudra-t-il désormais s’attendre pour le mercato du PSG ? Dans la capitale, les prochains mois pourraient être mouvementés. Cela est d’ailleurs déjà le cas avec le dossier Kylian Mbappé. En effet, alors que la prolongation du Français est recherchée par Leonardo, le champion du monde pourrait bien partir pour le Real Madrid l’été prochain. Un départ de taille pour le PSG, qui pourrait toutefois ne pas être le seul. En effet, Mbappé pourrait également être imité par Mauro Icardi.

Dybala grâce à Icardi ?