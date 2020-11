Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Dybala plombée par un international français ?

Publié le 30 novembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

En grande difficulté à la Juventus, Paulo Dybala pourrait quitter Turin dès le mois de janvier s'il ne retrouve pas des couleurs très vite. Alors qu'un échange avec Mauro Icardi ou Anthony Martial serait dans les tuyaux, le joyau argentin pourrait finir la saison au PSG ou à Manchester United.

Depuis le début de la saison, Paulo Dybala ne semble pas être dans son assiette. En effet, le joyau argentin peine à enchainer les grosses performances avec la Juventus ces derniers mois. Une situation qui pourrait provoquer son départ en 2021. Comme l'a fait remarquer la Gazzetta dello Sport dernièrement, Paulo Dybala n'est pas au top de sa forme en ce moment, que ce soit physiquement ou psychologiquement. En dessous de son rendement habituel, Paulo Dybala évoluerait davantage comme un numéro 10 que comme un attaquant de pointe désormais. Une situation qui poserait problème à Andrea Pirlo, puisqu'il met en place un dispositif avec aucun milieu offensif axial et deux avant-centres (4-4-2 à plat). A en croire le média transalpin, Paulo Dybala aurait donc une épée de Damoclès au-dessus de la tête. S'il ne retrouve pas très vite ses sensations, et notamment lors de la réception du Torino ce samedi, le joyau argentin pourrait voir son avenir remis en question.

Un échange Dybala-Icardi ou...

Alors que Mauro Icardi figurerait toujours sur les tablettes de la Juventus, Paulo Dybala pourrait être sacrifié et inséré dans la transaction. Selon les informations de Calciomercato.com , les Bianconeri pourraient tenter de recruter l'ancien de l'Inter lors du prochain mercato estival et proposer au PSG un échange avec Paulo Dybala. D'autant plus, si les négociations pour prolonger leur numéro 10, engagé jusqu'au 30 juin 2022, venaient à échouer. En plus du PSG, Paulo Dybala aurait une autre porte de sortie possible : Manchester United.

Un chassé-croisé entre Anthony Martial et Paulo Dybala ?