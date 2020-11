Foot - Mercato

Mercato - Atlético Madrid : Iago Aspas aurait pu succéder à Griezmann !

Publié le 30 novembre 2020 à 14h20 par La rédaction

En 2019, l'Atletico Madrid connaît du changement. Antoine Griezmann file à Barcelone, tandis que Joao Félix vient le remplacer. Mais le successeur du champion du monde aurait pu être Iago Aspas.