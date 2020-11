Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Villas-Boas sur le recrutement de Luis Henrique !

Publié le 30 novembre 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Plutôt décevant depuis son arrivée à l’OM lors du mercato estival, Luis Henrique reste pourtant un joli coup sur le marché selon André Villas-Boas qui justifie son choix de recrutement l’attaquant brésilien.

Arrivé à l’OM en toute fin de mercato estival en provenance de Botafogo dans le cadre d’un transfert évalué à 8M€, Luis Henrique (18 ans) peine encore à trouver ses marques au sein du club phocéen. Titularisé la semaine dernière en Ligue des Champions face au FC Porto, l’attaquant brésilien a rendu une pâle copie, et ses débuts à l’OM sont encore très timides. Mais André Villas-Boas estime néanmoins que le recrutement de Luis Henrique reste une excellente opération pour son club.

« Si on l’avait laissé au Brésil, sa cote aurait monté à 20-30M€ »