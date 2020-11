Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse indication pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 novembre 2020 à 17h45 par T.M.

Outre le PSG, Manchester United était également annoncé comme une possible destination pour Cristiano Ronaldo. Faut-il s’attendre à un retour du Portugais chez les Red Devils ? Réponse.

Juventus, PSG, Real Madrid, Manchester United… Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sont nombreuses pour l’avenir de Cristiano Ronaldo. Ayant encore un an de contrat, le Portugais a été envoyé loin de Turin, notamment pour permettre à La Vieille Dame d’économiser son gros salaire en ces temps difficiles. De quoi forcément intéresser certains clubs. Ainsi, plusieurs hypothèses ont notamment été évoquées pour le quintuple Ballon d’Or. Une fois n’est pas coutume, Cristiano Ronaldo a été envoyé vers le PSG, mais aussi annoncé de retour au Real Madrid et à Manchester United. Un gros coup pourrait donc être en préparation pour CR7 bien que les Red Devils sembleraient regarder ailleurs.

CR7 de retour à Manchester United ?