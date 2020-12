Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énième appel du pied du Real Madrid à Mbappé !

Publié le 1 décembre 2020 à 15h15 par Th.B.

Ancien président du Real Madrid, Ramon Calderon s’exprime régulièrement dans la presse pour commenter l’actualité de la Casa Blanca et a profité d’une interview à Goal pour inciter Kylian Mbappé à quitter le PSG.

Kylian Mbappé n’est plus à présenter. Depuis sa fulgurante ascension en 2017 avec l’AS Monaco où il a remporté le championnat de France au nez et à la barbe du PSG où il évolue actuellement, l’international français est devenu un an plus tard champion du monde. Au Paris Saint-Germain, Mbappé a consolidé sa réputation et est devenu l’un des attaquants les plus en vu d’Europe. Dans la quatrième année de son contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait tourner la page parisienne à la fin de la saison, soit à un an de la fin de son engagement envers le PSG, afin de se lancer un nouveau challenge au Real Madrid par exemple. Une arrivée qui est plus qu’attendue par Ramon Calderon. L’ancien président du Real Madrid s’est dit bluffé par la maturité et les succès de Mbappé à un si jeune âge. Une raison suffisante pour lui de rejoindre le Real Madrid.

« Ce dont les grands clubs ont besoin, c'est d'avoir les meilleurs joueurs dans la fleur de l'âge »