Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane au coeur d’un gros malaise en interne ?

Publié le 2 décembre 2020 à 15h00 par B.C.

Alors que Marcelo peine à s’illustrer aujourd’hui sous le maillot du Real Madrid, Zinedine Zidane et les autres joueurs commenceraient à s’agacer des mauvaises prestations du Brésilien, qui voit son avenir s’inscrire en pointillé.

À 32 ans, Marcelo n’est plus le grand joueur que l’on connaissait il y a peu encore. L’international brésilien a perdu sa place de titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense au profit de Ferland Mendy, et peine à s’illustrer lorsqu’il est aligné par Zinedine Zidane pour laisser souffler l’international français. Dernièrement, le quotidien AS indiquait que les dirigeants du Real Madrid s’interrogeraient sérieusement sur le rendement du latéral gauche, de quoi assombrir son avenir, alors que Marcelo est sous contrat jusqu’en juin 2022, et sa situation ne s’arrangerait pas.

« Les poids-lourds du vestiaire et Zidane sont en colère contre Marcelo »