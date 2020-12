Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Camavinga totalement relancé ?

Publié le 2 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Déjà dans le viseur du Real Madrid et du PSG depuis plusieurs semaines, Eduardo Camavinga aurait désormais un nouveau prétendant, alors que le Bayern Munich surveillerait également de très près la situation de la pépite du Stade Rennais.

Véritable révélation de la dernière saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga vit probablement ses derniers mois sous les couleurs du Stade Rennais. En fin de contrat en 2022, le jeune milieu de 18 ans devrait quitter le Bretagne l'été prochain. Récemment, l'international français a notamment changé d'agent, et pourrait se lier aux influents Pini Zahavi, Jorge Mendes ou encore Jonathan Barnett. Une opération de grande ampleur semble ainsi se préparer, alors qu'Eduardo Camavinga ne manque pas de prétendants. Après n'avoir pas enregistré le moindre recrutement lors du dernier mercato estival, le Real Madrid préparerait un mercato colossal l'été prochain en ayant pour objectif d'attirer Kylian Mbappe et Eduardo Camavinga, priorités de Zinedine Zidane depuis plusieurs mois. Reste à savoir si le technicien français sera toujours présent sur le banc Madrilène en fin de saison... Toutefois, les Merengues ne sont pas seuls sur le dossier alors que Leonardo a récemment ouvert la porte à une offensive du PSG pour le milieu rennais : « Le dossier Camavinga ? C’est quelque chose que l’on doit regarder. Je pense que c’est un joueur qui a très bien démarré. C’est un talent » . La concurrence s'annonce ainsi rude pour Eduardo Camavinga, alors qu'un nouveau cador se serait penché sur l'international français...

Le Bayern Munich s'intéresse à Camavinga !