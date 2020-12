Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Des prochains jours décisifs pour l'avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 2 décembre 2020 à 17h30 par Dan Marciano

Zinédine Zidane serait en grand danger après la nouvelle défaite de son équipe en Ligue des champions face au Chakhtior Donetsk ce mardi. La prochaine rencontre face au FC Séville, ce samedi, pourrait être décisive pour l’entraineur du Real Madrid.

Le Real Madrid est au bord du précipice. Le club espagnol a concédé une nouvelle défaite en Ligue des champions face au Chakhtior Donetsk ce mardi (2-0) et se retrouve en grand danger. Dernière de son groupe, la formation merengue devra battre le Borussia Mönchengladbach si elle veut composter son billet pour les huitièmes de finale. Une nouvelle contre-performance sur la scène européenne qui fragilise un peu plus la position de Zinédine Zidane. Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines en raison du début d’exercice contrasté de son équipe, le technicien est dans une situation inconfortable et pourrait ne pas terminer la saison sur le banc madrilène. El Mundo indiquait que l’entraîneur français pourrait bien quitter le Real Madrid dans les prochaines heures. Interrogé sur son avenir, Zinédine Zidane a, toutefois, indiqué qu’il ne comptait pas abandonner ses fonctions. « Je ne démissionne pas. Nous avons eu des moments difficiles. C'est une mauvaise série en terme de résultats. C'est la réalité, mais nous devons continuer » a déclaré le champion du monde 1998 après la rencontre face à l’équipe ukrainienne.

Zidane garderait la confiance de ses dirigeants, mais...