Mercato : Real Madrid, OM... Zidane à un tournant décisif de sa carrière ?

Publié le 2 décembre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son avenir sur le banc du Real Madrid semble très clairement s’assombrir, Zinedine Zidane pourrait donc être limogé dans les prochains jours. Mais dans le même temps, Mourad Boudjellal affiche déjà son envie d’attirer l’entraîneur français dans son grand projet à l’OM…

Battu mardi soir en Ligue des Champions par le Shakhtar Donetsk (0-2), le Real Madrid est actuellement troisième de son groupe et pourrait donc être sorti de la compétition dès la phase de poules. Un constat d’échec logique pour Zinedine Zidane, surtout qu’à en croire les dernières tendances de la presse espagnole, l’entraîneur français pourrait être remercié dès les prochaines heures par la direction du Real Madrid qui commencerait à perdre patience face aux difficultés rencontrées cette saison. Et Zidane pourrait donc être poussé vers la sortie…

Pochettino et Raul déjà pressentis au Real Madrid

Interrogé en conférence de presse après la défaite de son équipe, l’entraîneur français avait pourtant fait une annonce très claire sur son avenir : « Je ne démissionne pas. Nous avons eu des moments difficiles. C'est une mauvaise série en terme de résultats. C'est la réalité, mais nous devons continuer », expliquait Zidane, bien déterminé à continuer sa mission sur le banc du Real Madrid. Mais l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France ne serait plus maitre de son destin, et s’il venait à être limogé, il pourrait être remplacé par Mauricio Pochettino ou encore Raul, les deux options les plus chaudes dans l’esprit de Florentino Pérez à en croire les dernières tendances de la presse espagnole. Toutefois, Zidane aurait déjà une belle opportunité pour éventuellement rebondir dans les prochains mois.

Boudjellal rêve de Zidane à l’OM