Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante de Zidane sur son avenir !

Publié le 1 décembre 2020 à 21h30 par A.D. mis à jour le 1 décembre 2020 à 21h31

Défait face au Chakhtar ce mardi, le Real Madrid risque de ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, Zinedine Zidane ne compte pas du tout céder sa place d'entraineur.

La situation empire pour le Real Madrid. En grande difficulté ces dernières semaines, le club merengue s'est incliné ce mardi face à Donetsk en Ligue des Champions (2-0). Un résultat qui pourrait lui être fatal. En effet, le Real Madrid n'a que sept points à une journée de la fin de la phase de groupes et pourrait ne pas entrevoir les huitièmes de finale s'il ne s'impose pas face au Borussia Mönchengladbach la semaine prochaine. Présent en conférence de presse d'après-match ce mardi soir, Zinedine Zidane s'est prononcé sur son avenir et a expliqué clairement qu'il ne comptait pas démissionner malgré cette nouvelle contre-performance.

«Je ne démissionne pas»