Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord enfin trouvé dans le dossier Sergio Ramos ?

Publié le 1 décembre 2020 à 21h15 par B.C.

Alors qu’un départ a récemment été évoqué pour Sergio Ramos, ce dernier devrait bel et bien prolonger son bail avec le Real Madrid, au terme de longues négociations.

Malgré son statut au Real Madrid, Sergio Ramos voit son avenir s’inscrire en pointillé. En effet, le défenseur de 34 ans sera libre de tout contrat à l’issue de la saison et tarde à trouver un accord avec sa direction pour une prolongation. D’après la presse espagnole, le champion du monde 2010 souhaiterait prolonger d’au moins deux années tandis que Florentino Pérez n’envisageait qu’une saison pour son joueur, comme il a l’habitude de le faire avec ses trentenaires. En attendant, plusieurs clubs surveilleraient de près la situation, à l’instar du PSG. Cependant, il semble qu’un accord soit enfin proche d’être trouvé dans ce dossier.

La prolongation de Ramos se précise