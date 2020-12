Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devrait faire une croix sur une pépite à cause de Haaland !

Publié le 2 décembre 2020 à 1h45 par Th.B.

En raison de son échec dans l’opération Erling Braut Haaland en hiver dernier, le RB Leipzig compterait faire le nécessaire auprès du RB Salzbourg pour recruter Dominik Szoboszlai, pisté par le PSG.

Toujours à l’affût des bons coups pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel, le PSG se serait lancé sur les traces de Dominik Szoboszlai, milieu offensif de 20 ans du RB Salzbourg. Performant avec le club autrichien ainsi qu’avec la sélection hongroise qu’il a qualifié avec son but vainqueur face à l’Islande récemment pour le prochain Euro, Szoboszlai ne devrait pas s’éterniser à Salzbourg comme son coéquipier Peter Gulacsi l’a confié à Sky Sport ces dernières heures. « Dominik est un joueur très talentueux. Il s'est fortement développé à Salzbourg au cours des six ou huit derniers mois et y est devenu un joueur de premier plan absolu. Je ne pense pas qu'il restera longtemps à Salzbourg, l'attention est devenue trop importante ». Mais pour aller où ? Au PSG ? Le club de la capitale devrait manquer le coche pour Szoboszlai et pour une raison bien précise.

Dans le coup, le PSG devrait s’incliner devant Leipzig pour Szoboszlai