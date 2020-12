Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille pour ce crack suivi par Leonardo !

Publié le 1 décembre 2020 à 1h45 par D.M.

Partenaire de Dominik Szoboszlai en sélection hongroise, Peter Gulacsi pense que le joueur quittera le Red Bull Salzbourg dans les prochains mois. De nombreux clubs suivent l’attaquant de 20 ans à l’instar du PSG.

Performant sous le maillot du Red Bull Salzbourg, Dominik Szobobzlai devrait poursuivre sa carrière dans un club plus huppé comme l’avait reconnu son agent le 17 novembre dernier. « Que ce soit en janvier ou l'été prochain, le plus important est qu'il se rende dans un club où il aura de bonnes chances de jouer régulièrement et de poursuivre la courbe d'apprentissage qu'il a entamée à Salzbourg - c'est le plus important pour nous. De toute évidence, ce n'est un secret pour personne que Dominik Szoboszlai est maintenant plus proche de quitter le championnat autrichien » avait déclaré Esterhazy Matyas. Plusieurs équipes européennes pourraient tenter de s’offrir Szoboszlai à l’instar du PSG, du Real Madrid, de la Juventus ou encore de l’Inter.

« Je ne pense pas qu'il restera longtemps à Salzbourg »